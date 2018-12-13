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Epilepsi nöbeti geldiğinde ne yapmalı?

Panik yapmayın. Sakin olun, hastanın baş ve vücudunu yana çevirin.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:51
Epilepsi nöbeti geldiğinde ne yapmalı?

Hastayı da telaşlandırmayın.

Nöbet sırasında yaralanmasını önleyin (Başını yere vurmasını, yataktan düşmesini önleyin. Çevresindeki kesici ve yaralayıcı cisimleri uzaklaştırın).

Dilin ısırılmasını önemsemeyin.

Yakasını ve varsa sıkı giysilerini gevşetin.

Eğer bilinçsiz hareketler yapıyorsa, sert olmayan hareketlerle engelleyin. Yatıştırıcı davranışlar içinde olun.

Yapay solunum ve kalp masajı uygulamayın.

Ağzını açmak için uğraşmayın, nöbet sırasında ilaç vermeye çalışmayın, kendi kendinize nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapmayın! Soğan, sarımsak, kolonya vb. şeyler koklatmayın!

Nöbet anında neler yaptığını iyice gözleyin ve bunları hekime ayrıntılı anlatın.

Nöbetinin bitmesini bekleyin ve hasta kendine gelene kadar yanından ayrılmayın.

Uyarıcı olduğu düşünülerek yapılan soğuk su dökme, tokat atma, ağrı verme gibi hareketler yapmayın.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:51
  1. epilepsi
  2. sara
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