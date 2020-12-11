Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları!

Fallout New Vegas‘ın yapımcısı olan Obsidian Entertainment‘ın elinden çıkma izometrik kamera açısına sahip bir Rol Yapma Oyunu. Oyunun bu sürümü The White March: Part I ve Part II‘yi ve ayrıca Royal Edition‘daki tüm bonus içeriği barındırıyor.

Tyranny – Gold Edition

Tyranny‘de aynı Pillars of Eternity gibi izometrik kamera açısında sahip bir Rol Yapma Oyunu ve ayrıca yine Obsidian Entertainment‘ın elinden çıkma bir yapım. İki oyunda sizi Rol yapma içerikleri konusunda tatmin edecektir, üstelik sundukları ek paketler ile oyunda geçireceğiniz süre uzayacaktır.