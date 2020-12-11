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Teknoloji Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları!
Teknoloji

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları!

Epic Games, Steam ile olan rekabetinde daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ücretsiz oyun dağıtmaya başlamıştı. Epic Games, oyuncuların karşısına her hafta ücretsiz oyunlar ile çıkarak kullanıcı çekmeye ve hali hazırda da üye olan kullanıcılarına güzel oyunlar vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:46:00 -
Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları!

Fallout New Vegas‘ın yapımcısı olan Obsidian Entertainment‘ın elinden çıkma izometrik kamera açısına sahip bir Rol Yapma Oyunu. Oyunun bu sürümü The White March: Part I ve Part II‘yi ve ayrıca Royal Edition‘daki tüm bonus içeriği barındırıyor.

Tyranny – Gold Edition

Tyranny‘de aynı Pillars of Eternity gibi izometrik kamera açısında sahip bir Rol Yapma Oyunu ve ayrıca yine Obsidian Entertainment‘ın elinden çıkma bir yapım. İki oyunda sizi Rol yapma içerikleri konusunda tatmin edecektir, üstelik sundukları ek paketler ile oyunda geçireceğiniz süre uzayacaktır.

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