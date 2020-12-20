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Teknoloji Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı!
Teknoloji

Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı!

Aralık ayına Yılbaşı Tatili kampanyası ile damga vuran Epic Games ücretsiz oyun listesi sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:20:00 -
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı!

Birkaç güç önce ortaya atılan ve oldukça güçlü oyunların yer aldığı bir liste sızdırılmış, yayınlanan ilk oyunla beraber asılsız olduğu kesinleşmişti. Bugün ise doğruluğu yüksek olabilecek yeni bir liste ortaya çıktı.

Twitter’da jovanmunja isimli hesabın geçtiğimiz akşam paylaştığı gönderiye göre yeni Epic Games ücretsiz oyun listesi ortaya çıktı. Bu listeyi bir öncekinde ayıran önemli bir fark, listenin doğruluğunu önemli derecede artırıyor.

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