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Teknoloji Epic Games Store ücretsiz oyunları artık her gün dağıtılacak!
Teknoloji

Epic Games Store ücretsiz oyunları artık her gün dağıtılacak!

Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunları durdurarak, ücretsiz oyunlarını her gün verecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:55:00 -
Epic Games Store ücretsiz oyunları artık her gün dağıtılacak!

Epic Games Store 17 Aralık'tan itibaren oyuncular için yeni bir ücretsiz oyunlar kampanyası sunacak. Bu tarihten sonra Epic Games Store oyunculara her hafta değil, her gün ücretsiz oyun dağıtacak. Fakat bu süresiz olmayacak.

Epic Games Store ücretsiz oyunları birçok oyuncunun dikkatini çekmişti. Her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan şirket, diğer oyun mağazaları ile olan rekabetin hızını artırmıştı. Steam de Epic Games Store'a Sonbahar İndirimleri ile cevap vermişti. Nitekim şimdi rekabette yeni bir sayfa açılıyor. Epic Games Store 17 Aralık'ta başlayacak Yılbaşı Tatili İndirimi ile oyunculara yeni bir müjde veriyor.

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