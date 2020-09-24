Epic Games bir oyunu daha ücretsiz yaptı!

Dünyanın önde gelen oyun kuruluşlarından biri olan Epic Games, ücretsiz oyun furyasına devam ediyor.

Futbol ile otomobil sevdasını bir araya getiren Rocket League, ücretsiz kupon hediyesi ile birlikte severler için uygulama kütüphanesine eklenebiliyor.

Milyonlarca kullanıcının aradığı, Epic Games ücretsiz oyunlar hangisi?, Epic Games Grand Theft Auto 5 ücretsiz mi?, League of Legends oyunu ücretsiz mi?, ücretsiz indirilen oyunlar?, ücretsiz dağıtılan oyunlar? Sorularına Epic Games çok güzel cevaplar sunuyor.

Peki bu oyunlara nasıl sahip olunur?

İnternet üzerinde Epica Games’e ait sitede epic games uygulmasını indirip üyelik oluşturark bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın ücretsiz oyunu milyonlarca kullanıcı olan Rocket League futbol otomobil oyunu oldu.