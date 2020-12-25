Epic Games 24 Aralık ücretsiz oyunu açıklandı

Bugüne kadar olan süreçte Metro 2033 Redux dahil olmak üzere güzel oyunlar veren Epic Games’in 24 Aralık ücretsiz oyunu Inside oldu. Böylece yapılan sızıntıda doğru tahmin edilen oyun sayısı yediye çıktı. Oyunun konusu şu şekilde:

Yapımcı firmanın başarılı oyunlardan Limbo benzeri bir başlangıç ile başladığımız oyunda, kırmızı tişörtlü genç bir karakteri canlandırıyoruz. Hikâye anlatımı olmayan yapımda, kendimizi karanlık bir ormanın içerisinde yalnız bularak başlıyoruz. İlerledikçe birbirinden farklı distopik mekanlarda bulmacaları çözüyoruz. Bu mekanlar içerisinde ormandan terkedilmiş şehire, su altından laboratuvarlara kadar farklı ve bunaltıcı mekanlar var. Oyun hiçbir şekilde bize bu mekanlarda neden bulunduğumuz hakkında ipucu vermiyor. Görsel ve sanatsal anlatımı çok güçlü olan yapım, hikâyenin yorumlanmasını tamamen size bırakıyor. Müzikal anlatımı da bir o kadar başarılı olan yapım sizi atmosferden hiçbir zaman koparmıyor.

Oyunu buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Inside sistem gereksinimleri

Minimum

– İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

– İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz

– Bellek: 4 GB RAM

– Ekran Kartı: NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 veya benzeri

– DirectX: Sürüm 9.0c

– Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen

– İşletim Sistemi: Windows 8/10 (64-bit)

– İşlemci: Intel i7 920 @ 2.7 GHz, AMD Phenom II 945 @ 3.0 GHz

– Bellek: 8 GB RAM

– Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660, Radeon R9-270 veya üstü

– DirectX: Sürüm 11

– Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Epic Games Yılbaşı Tatili ücretsiz oyunlar listesi

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5