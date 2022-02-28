EPGİS'ten benzine ve motorine indirim açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası petrol fiyatlarındaki 105 dolarlık aşırı yükseliş, pompa fiyatlarına benzinde 1,61 TL motorin de ise 1,51 zam olarak yansımıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması ile birlikte petrol fiyatları da geri 93 dolar bandına geri çekildi.

Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu

EPGİS'ten açıklama

Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.