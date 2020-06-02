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Ekonomi

EPDK'dan akaryakıt sektörüne sert uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekmezseniz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerine uyarıda bulunarak"Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce uyguladığımız gibi gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek yada tavan fiyat kararı olarak biz makul seviyeye çekeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:26:00 - 2020-06-02 09:31:44
EPDK'dan akaryakıt sektörüne sert uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekmezseniz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce uyguladığımız gibi gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek yada tavan fiyat kararı olarak biz makul seviyeye çekeceğiz" dedi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirleniyor. Fiyatlar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiyor, indirim ve artışlara müdahale edilmiyor ancak fiyat hareketleri Kurum tarafından anbean titizlikle takip ediliyor.

Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Kurum; geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı engellenmişti.

EPDK özellikle son aylarda ve koronvirüs süreci ile birlikte akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi mağdur eden hem de rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit etti.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; “oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün bütün oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın” dedi.

Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz:

“İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir.” ifadelerini kullandı.

Katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz; “Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında 5 krş/lt, diğer illerde 7 krş/lt gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nın sessiz kalmasını da kimse beklemesin” dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi:

“Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz”

Bu arada EPDK; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bütün dağıtım şirketlerine bir yazı göndererek fiyat marjlarının bir an evvel makul seviyeye çekilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

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Yorumlar

Ulvi

Mademki bu herifler!Tüketiciyi kazıklamayı adet haline getirmiş.O zaman tavan fiyat uygulamasını kalıcı olarak uygulamayarak EPDK´yı yönetenler suç işliyor,görevlerini kötüye kullanıyor demektir.Tehdit ederek olmaz.Kazıkçının başına demir yumruk indireceksin ki,bir daha cesaret edemesin.
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rafet tunaeri

Çok güzel fakat fazla beklemeye gerek yok. Hemen tavan fiyat uygulamasına geçsinler.Gecikme hem halka hem de devlete zarardır.Ayrıca sadece akaryakıtta değil tüm gıda ve diğer ürünler deve de ulaşımda da bunun yapılması lazım. Neticede herşey %20 ile %100 oranı da zamlandı.Bu millete yazık . Müdahaleleri anında yapsınlar ki ceza da versinler yapanın yanına kar kalıyor.Devletin kurumlarındaki yetkilileri bu konularda pür dikkat olmalıdır.Ülkemizdeki tüm kuruluşları ve vatandaşlarımızı, firmaları,patronları ,çalışanları vicdanlı olmaya davet ediyorum. Türkiye'den başka vatanımız yok. Sonunda ölüm var. Yanlış yapanlar bu dünyada olmaz ise; ahirette hesabını vereceklerdir.Sadece 2 metrelik kefen ile gideceğiz bu dünyadan hiç bir şey yanımıza alamadan.Bu böyle bilinmelidir.
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