EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." ifadelerini kullandı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." dedi.
Mustafa Yılmaz ayrıca Akaryakıt fiyatları ile ilgili "Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.