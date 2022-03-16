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Ekonomi EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
Ekonomi

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 18:36:00 -
EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." dedi.

Mustafa Yılmaz ayrıca Akaryakıt fiyatları ile ilgili "Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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