EPDK yeni tarifeleri belirledi Elektriğe yüzde 15 zam geldi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Mesken aboneleri için 1 lira 12 kuruş olan normal kademe tarifesi 1 lira 29 kuruşa çıkarak, yüksek kademe olan 1 lira 67 kuruşluk tarifesi de 1 lira 92 kuruşa yükselerek geçen ay ücretlerine göre yüzde 15’lik bir zam olarak faturalara yansıyacak.