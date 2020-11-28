  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EPDK kurul kararları
Ekonomi

EPDK kurul kararları

Yeniakit Publisher
2020-11-28 08:49:26 -
EPDK kurul kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını revize etti.

EPDK'nın konuyla ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları"nı belirleyen kurul kararı uyarınca, Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım Sanayi AŞ, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Akmercan Gepa Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020-2021 dönemi perakende satış tarifeleri yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Söz konusu 3 şirketin yatırım tavanlarında yapılan revizyon, bu yıl için 8,4 milyon lira ile 64,7 milyon lira arasında değişiyor.

Söz konusu kararlar, 1 Aralık 2020'de yürürlüğe girecek.

Ayrıca, EPDK tarafından, bir şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi.

Karara göre, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin, sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay