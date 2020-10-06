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Ekonomi EPDK kurul kararı
Ekonomi

EPDK kurul kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:09:07 -
EPDK kurul kararı

İSTANBUL (AA) - Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında asgari ve azami fiyat limitleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri megavatsaat başına sıfır lira, azami fiyat limitleri ise içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük şekilde 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının 2 katı olarak uygulanacak.

Karar, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

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