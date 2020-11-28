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Ekonomi EPDK kararı
Ekonomi

EPDK kararı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 08:52:15 -
EPDK kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin, Mersin'deki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin "DEP/476-161/10881" sayılı depolama lisansı kapsamında "Karaduvar Mahallesi, Ataş Rafinerisi Girişi 1031 Sk. No:113 Mersin adresinde faaliyet gösteren "Mersin Tesisine" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Söz konusu tesiste günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtı için 0,27 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin benzin için metreküp başına günlük 13 lira, motorin için 20,50 lira, havacılık yakıtı türleri için 8 lira, fuel oil türleri için ise 9 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, uzun süreli kapasite kiralanması halinde günlük depolama hizmet bedeli, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 0,53 lira olarak belirlendi.

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