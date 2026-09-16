EPDK 2027 için oranı belirledi! Elektrik faturalarına yansıyacak mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik piyasasında 2027 yılı boyunca geçerli olacak iletim ek ücretine ilişkin kararını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) iletim tarifesi üzerinden hesaplanan iletim ek ücreti oranı binde 5 olarak uygulanacak.

Yeni oran 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve yıl boyunca geçerli olacak.

TEİAŞ her ay hesaplayacak

Karar kapsamında iletim ek ücretleri TEİAŞ tarafından aylık olarak hesaplanacak. Hesaplanan tutarlar, takip eden ayın 25’inci gününe kadar EPDK’nın hesabına aktarılacak.

Böylece 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücretinin hesaplanmasında TEİAŞ’ın ilgili iletim tarifesi esas alınacak.

Vatandaşın faturasına doğrudan eklenmeyecek

Kararın ardından en çok merak edilen konulardan biri düzenlemenin elektrik abonelerinin faturalarını etkileyip etkilemeyeceği oldu.

Belirlenen binde 5'lik oran, TEİAŞ’ın iletim tarifesi üzerinden hesaplanan iletim ek ücretine ilişkin. Bu nedenle karar, tüketicilerin elektrik faturalarına ayrıca eklenecek yeni ve doğrudan bir ücret anlamına gelmiyor.