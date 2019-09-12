Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü Enver Türkmen oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Burdur İl Müftülüğüne Enver Türkmen atandı. Enver Türkmen, 2002-2005 yıllarında Elazığ-Baskil Müftülüğü, 2005-2008 yılları arası Giresun-Dereli, 2008-2012 yıllarında ise Görele Müftüsü ve 2012-2015 yıllarında Samsun İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Peki 2015'de Ankara Altındağ Müftüsü olarak görev yapan ve son atama kararlarıyla Burdur Müftüsü olan Enver Türkmen kimdir, nerelidir. Enver Türkmen hangi görevlerde bulundu? İşte Burdur il müftüsü Enver Türkmen hayatı.

Enver Türkmen kimdir?

21.01.1965 yılında Trabzon'un Şalpazarı İlçesine bağlı Sayvançatak Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Vakfıkebir Merkez Kur'an Kursunda hafızlığını tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Meslek hayatına 1987 yılanda, Bursa'nın Kemalpaşa İlçesinde Müezzin-Kayyım olarak başladı. 1988 yılında Bursa-Nilüfer Müftülüğü’ne bağlı Organize Sanayi Bölgesi Camii İmam-Hatip olarak atandı. Burada görevi devam ederken 1990-1991 yıllarında asteğmen olarak askerliğini yaptı.

1992-1994 yıllarında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Müftü ve Vaizler İhtisas Eğitim Kursunu bitirerek, 1994 yılında ilçe Müftüsü unvanıyla Ağrı'nın Patnos İlçesine atandı. 1996-2001 yılları arasında Avusturya'da Din Görevlisi olarak bulundu. 2002-2005 yıllarında Elazığ-Baskil Müftülüğü, 2005-2008 yılları arası Giresun-Dereli, 2008-2012 yıllarında ise Görele Müftüsü ve 2012-2015 yıllarında Samsun İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

10.08.2015 tarihinden itibaren Ankara Altındağ Müftüsü olarak göreve başladı. 2006 yılında Fırat Üniversitesinde Tefsir'den Yüksek Lisansını tamamlayarak halen 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir'den Doktora yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.