0553 313 94 23

Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü Enver Türkmen oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Burdur İl Müftülüğüne Enver Türkmen atandı. Enver Türkmen, 2002-2005 yıllarında Elazığ-Baskil Müftülüğü, 2005-2008 yılları arası Giresun-Dereli, 2008-2012 yıllarında ise Görele Müftüsü ve 2012-2015 yıllarında Samsun İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Peki 2015'de Ankara Altındağ Müftüsü olarak görev yapan ve son atama kararlarıyla Burdur Müftüsü olan Enver Türkmen kimdir, nerelidir. Enver Türkmen hangi görevlerde bulundu? İşte Burdur il müftüsü Enver Türkmen hayatı.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:10
Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü Enver Türkmen oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Burdur İl Müftülüğüne Enver Türkmen atandı. Enver Türkmen, 2002-2005 yıllarında Elazığ-Baskil Müftülüğü, 2005-2008 yılları arası Giresun-Dereli, 2008-2012 yıllarında ise Görele Müftüsü ve 2012-2015 yıllarında Samsun İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Peki 2015'de Ankara Altındağ Müftüsü olarak görev yapan ve son atama kararlarıyla Burdur Müftüsü olan Enver Türkmen kimdir, nerelidir. Enver Türkmen hangi görevlerde bulundu? İşte Burdur il müftüsü Enver Türkmen hayatı.

Enver Türkmen kimdir?

21.01.1965 yılında Trabzon'un Şalpazarı İlçesine bağlı Sayvançatak Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Vakfıkebir Merkez Kur'an Kursunda hafızlığını tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Meslek hayatına 1987 yılanda, Bursa'nın Kemalpaşa İlçesinde Müezzin-Kayyım olarak başladı. 1988 yılında Bursa-Nilüfer Müftülüğü’ne bağlı Organize Sanayi Bölgesi Camii İmam-Hatip olarak atandı. Burada görevi devam ederken 1990-1991 yıllarında asteğmen olarak askerliğini yaptı.

1992-1994 yıllarında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Müftü ve Vaizler İhtisas Eğitim Kursunu bitirerek, 1994 yılında ilçe Müftüsü unvanıyla Ağrı'nın Patnos İlçesine atandı. 1996-2001 yılları arasında Avusturya'da Din Görevlisi olarak bulundu. 2002-2005 yıllarında Elazığ-Baskil Müftülüğü, 2005-2008 yılları arası Giresun-Dereli, 2008-2012 yıllarında ise Görele Müftüsü ve 2012-2015 yıllarında Samsun İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

10.08.2015 tarihinden itibaren Ankara Altındağ Müftüsü olarak göreve başladı. 2006 yılında Fırat Üniversitesinde Tefsir'den Yüksek Lisansını tamamlayarak halen 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir'den Doktora yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:10
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. Elazığ
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Ağrı
  9. Enver Türkmen kimdir?
  10. Burdur Müftüsü Enver Türkmen mi oldu?
  11. diyanet atama kararları
  12. burdur müftüsü kim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davis Kupası'nda rakip Danimarka
    1. Davis Kupası'nda rakip Danimarka
    2. Yazar Şermin Yaşar, Aydın’a geliyor
    3. Riad Bajic'in mutlu günü! Riad Bajic..
    4. Hayati Cankaloğlu neden görevden..
    5. Kara yollarında durum
    6. Araç bagajında koyun hırsızlığı
    7. Celil Güngör kimdir? Celil Güngör..
    8. Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne..
    9. KKTC'de askeri bölgede peş peşe..
    10. Erzincan’da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    11. Kaza yapıp olay yerinden kaçtı,..
    12. Enver Türkmen kimdir? Burdur Müftüsü..
    13. Otomobil takla attı kadın sürücü..
    14. Endonezya'da orman yangınları hava..
    15. Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar!..
    16. Akif Pusmaz kimdir? Akif Pusmaz DİB..
    17. Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu..
    18. KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın
    19. MSB:"Girne’de bulunan Mühimmat Bölük..
    20. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?..
    21. Başkasının yerine geçip kargodan..
    22. Karar resmi gazetede! Hassas alan ilan..
    23. FETÖ’cüler hapiste bile rahat..
    24. Tarım Bakanlığı personel alım ilanı..
    25. 1,9 milyon Müslümanı toplama kampında..
    26. Veliler ayağa kalkmıştı! O öğretmen..
    27. Bayburt’ta yaya geçidi çizgileri..
    28. Çatalköy’de askeri bölge içindeki..
    29. Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte..
    30. 12.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü