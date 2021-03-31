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Siyaset Enver sinyali verdi! CHP daha kimlere para akıtmış...
Siyaset

Enver sinyali verdi! CHP daha kimlere para akıtmış...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adına ihale açtığı yandaş Enver Aysever, CHP'nin başka yandaşlara da para akıttığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:36:00 -
Enver sinyali verdi! CHP daha kimlere para akıtmış...

CHP'li belediyelerden para musluğu kesilen Enver Aysever, açtı ağzını yumdu gözünü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e yönelik Aysever, "Dava açacağım. Tazminatı da hayvan hastanesine bağışlayacağım." dedi.

Başkalarına da para akıtılıyor

Aysever Cumhuriyet Gazetesi'ne, "Beni kovdular ama aynı işi yapan Emre Kongar ile Ataol Behramoğlu'na kimse bir şey demiyor."

Aynı zamanda Aysever, "Mersin'den ayda 10 bin, Kadıköy'den 15 bin lira alıyorum." diyerek konduğu paraları da ifşa etti.

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