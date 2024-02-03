  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Enver Aysever’in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı! Sebep o CHP’li siyasetçi
Gündem

Enver Aysever’in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı! Sebep o CHP’li siyasetçi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 08:40:00 -

Enver Aysever’in gözaltına alınmasının arkasından Tuncay Özkan çıktı

Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi. Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP’li siyasetçi Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi. Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP’li siyasetçi Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

 

Aysever açıklamasında şunları kaydetti: “Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç TELE1’de yaptığım konuşma. Görüşürüz.”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aysever daha sonra yaptığı yayında da Özkan’ı sert bir dille hedef alarak yaşananlardan sorumlu tuttu.

Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!
Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!

Medya

Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!

Enver Aysever: Halk TV yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağladı
Enver Aysever: Halk TV yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağladı

Medya

Enver Aysever: Halk TV yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağladı

Enver Aysever'den Davutoğlu'na ağır sözler: Yanımdan geçse on kere abdest alırım
Enver Aysever'den Davutoğlu'na ağır sözler: Yanımdan geçse on kere abdest alırım

Medya

Enver Aysever'den Davutoğlu'na ağır sözler: Yanımdan geçse on kere abdest alırım

Meral Akşener'e ağır hakaretler!" target="_blank">
Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!
Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!

Medya

Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!

İP'li Buğra'dan Enver Aysever'e zehir zemberek tepki! Acınası haldeler, birbirlerine düştüler...
İP'li Buğra'dan Enver Aysever'e zehir zemberek tepki! Acınası haldeler, birbirlerine düştüler...

Siyaset

İP'li Buğra'dan Enver Aysever'e zehir zemberek tepki! Acınası haldeler, birbirlerine düştüler...

CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar
CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar

Medya

CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever’e büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever’e büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Gündem

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever’e büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

Burada şikayetin konusu yoksa haber de yoktur. 

Toshiba

Ne zamanki dost kafa denkler birbirlerine namluyu uzatırlar işte o zaman kaybeden hepsi olur. Kemalizm dininin mensuplarının menfaat kavgasını zevkle seyredeceğim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23