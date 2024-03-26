Enver Aysever'den yarım Genel Başkan Özel'e tepki: Karşındaki kitleyi keriz yerine koyuyorsun
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında önemli bir yorum yapan Enver Aysever, Özel ve Ekrem'in din tüccarlığı yaptığını söyledi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, İzmir'de Nisa Suresi'nden ayet okuyan Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun din tacirliğini yaptığını belirten Aysever, Özel'in laiklik propagandası yapması gerektiğini öne sürerek şöyle konuştu:
"Ne diyor bu adam anlaşılmaz zırva, ne entelektüel seviyesi buna uygun, saçma sapan. Karşındaki kitleyi keriz yerine koyuyorsun.
İmamoğlu çok başarılı din tacirliği yapıyor. Akıllı olun. İyi polis-kötü polis oynayın.
İmamoğlu burada din tacirliği yaparken, sen İzmir'de laiklik anlat."
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