Enver Aysever'den Sadullah Ergin'e sert tepki: Kapa çeneni otur! CHP'lilerin Sadullah Ergin ile imtihanı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Enver Aysever, CHP listesinden milletvekili adayı olarak listeye giren Sadullah Ergin'e sert ifadelerle yüklendi. Aysever, Ergin'e "Kapa çeneni otur!" dedi.
Aysever bugün yaptığı yayında yine Sadullah Ergin krizine değinirken Ergin'e sert sözlerle yüklendi. Aysever yaptığı açıklamada "Kapa çeneni otur. Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş. Bıyıkları kesince seni unutmuyoruz. Badem bıyıklardan dinci bıyıklardan şimdi temiz yüzlü liberal burjuvaziye. Yemiyor kimse" ifadelerini kullandı.