Enterprise Europe Network Ödülü’nün sahibi Bataryasan oldu

Türk şirketi Bataryasan, 2023 Enterprise Europe Network Ödülü'nün İlham Veren Müşteri Deneyimi kategorisindeki ödülün sahibi oldu. Pil teknolojileri, yakıt pilleri, elektroliz cihazları, hidrojen üretim sistemleri ve tüketim malzemeleri tasarımı, üretimi ve danışmanlığı alanlarında konularında uzmanlaşan Bataryasan’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, “Bu ödülün, Avrupa Birliği’ndeki bilinirliğimizi daha da artıracağına inanıyoruz. Ayrıca, faaliyetlerimizi geliştirmek ve ürünlerimizi hedeflediğimiz müşterilere ulaştırmak için bize yeni bir dönemin kapısını açacak. Enterprise Europe Network'e bizim gibi şirketlere, işbirlikleri, yeni pazarlar ve AB ülkelerinde yeni fırsatların keşifleri konularında destek olduğu için minnettarız" dedi.

Bataryasan kurulduğu 2020 yılında bu yana müşterilerinin AB ve dünya genelindeki sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hidrojen enerji sistemlerine odaklanıyor.

Akademik araştırmalardan endüstriyel çözümlere

Temel inovatif çözümlerini yeşil hidrojen üretimi, depolama sistemleri ve pil teknolojilerine dayandırdıklarını aktaran Kaya, ürünlerinin güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji tabanlı depolama sistemlerine temiz enerji geçiş seçeneği olarak hizmet verebildiğini söyledi. Kaya, “Ürünlerimizin teknolojisinin arkasında endüstriyel tesislerdeki uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere ölçeklendirilen laboratuvar deneylerimiz var" diye konuştu.

Dr. Kaya, Bataryasan'daki görevinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi'nde hidrojen enerjisi ve enerji dönüşüm sistemleri alanında araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kaya, 14'ten fazla üyesi bulunan Erciyes Üniversitesi H2FC Hidrojen Enerji Araştırma Grubu'nu ve 40'ı aşkın üyesi bulunan VoltaCAR elektrik-hidrojen araba projelerini yönetiyor.

Enterprise Europe Network için hangi adımlar atıldı?

Yenilenebilir enerji sistemleri tarafından desteklenebilen elektrokimyasal hidrojen enerji sistemlerindeki bilimsel araştırmalarını ticarete dönüştürme aşamasında iki önemli engelle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Bataryasan Enterprise Europe Network Temsilcisi ve Erciyes Teknopark sözcüsü Emre Altuntaş, şunları söyledi: “İlk olarak, ürünlerinin üretim sürecinde gereken asal metaller de dahil olmak üzere ham malzemelere erişim sağlamak için finansman gerekiyordu. İkincisi, düşük karbonlu hidrojen enerji sistemlerinin sunabileceği fırsatları kamuoyuna duyurabilmemiz için desteğe ihtiyaç vardı. Bu iki ihtiyaç için gereken destek Erciyes Teknopark'taki küçük işletme kuluçka merkezinden geldi ve Bataryasan’ın Enterprise Europe Network ile iletişime geçmesi sağlandı. Enterprise Europe Network’un KOBİ'lere sunduğu en büyük destekler, iş geliştirme fırsatları sunması, finansmana erişim sağlaması ve şirketin mali olarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine izin vermesi oldu. Ebeveynler, çocuklarının büyümesini gözlemlediklerinde nasıl gurur duyuyorlarsa biz de bu uzun yolculuk boyunca sürdürülebilirlik, direnç, enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında gelinen noktayı gördükçe gurur duyuyoruz."

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Enterprise Europe Network Desteği ile finansmana ulaştı

Bataryasan, Erciyes Teknopark ve Enterprise Europe Network Platformu’nun desteği sayesinde 2020 yılında 200 bin TL (2020 yılındaki 24 bin Dolara eşdeğer) tutarında TÜBİTAK’tan hibe alırken, KOSGEB’ten ise 2021 yılında 600 bin TL (2021 yılında 40 bin 500 Dolara eşdeğer) hibe elde etti. Bataryasan, bu başlangıç hibelerini almasının ardından operasyonlarını büyüterek ek yatırım arayışına girdi. Altuntaş, bu süreci şöyle aktardı: "2023 yılında şirketin belirlediği yeni hedefler doğrultusunda 5 milyon 600 bin TL (2023 yılında 300 bin Dolara eşdeğer) tutarında bir kitlesel yatırım fonu alındı. Hala da en doğru kaynağa ulaşmak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bataryasan'ın bu finansman için büyük planları olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Fatih Kaya, “Yakın gelecekteki en önemli hedefimiz, MW seviyeli elektrolizer ile konteyner tabanlı enerji depolama sistemlerini ülkemizde ve AB ülkelerinde kurmak. Anahtar teslim bu projeleri tamamladığımızda çok daha büyük bir şirket olacağız” diye konuştu.

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