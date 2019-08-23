Ensonhaber'den skandal provokasyon! 4 gün önceki haberi 'Suriyeli kavgası' diye verdi

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Aylardır vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırtan Ensonhaber adlı internet sitesi, Türkiye'ye yönelik uygulanan kaos planının bir parçası gibi işlemeye devam ediyor.

Aylardır provoke ediyor

Suriyeliler ile vatandaşları birbirine düşürmeye çalışan provokasyonlara en büyük desteği veren Ensonhaber adlı internet sitesi son olarak 4 gün önce gerçekleşmiş Pakistanlılar ile Afganlar arasındaki çatışmayı Suriyeliler diye haberleştirdi.

Manşette 'Suriyeli' denildi

Bilinçli bir şekilde çalışıldığı izlenimi verilen "Taksim'de yabancı uyruklu kişiler kavga etti" başlıklı skandal habere "Taksim'de Suriyelilerin kavgasını ayırmak için Özel Harekat çağrıldı" manşeti atıldı.

İşte o haberin ekran görüntüsü: