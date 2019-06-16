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Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na çalışmış! 9 Bin TL kazananlar VİP Ekrem'e...

Akademisyenler Prof. Dr. Tanju Tosun ve Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun'un yaptığı araştırma zenginlik ve israf içindeki kesimlerin İmamoğlu’na, dar ve orta gelirli kesimlerin ise 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım’a oy verdiğini ortaya koydu.

16 Haziran 2019 Pazar 19:04
Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na çalışmış! 9 Bin TL kazananlar VİP Ekrem'e...

 Yeniakit.com.tr 

Yaşanan usulsüzlükler nedeniyle önümüzdeki Pazar günü tekrarlanacak 31 Mart seçimlerinin yankısı sürerken, İstanbul seçmenine dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Takvim gazetesinden Zafer Şahin’in köşesinden aktardığına göre, Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun ve Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun'un, İstanbul mahallelerinin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve adayların 31 Mart performansını baz alarak yaptığı araştırma, toplum gerçekliğinden uzak yaşayan ve aylık 9 bin TL seviyesinde geliri olan kesimin büyük oranda Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini ortaya çıkardı.

Müsrifler İmamoğlu’na vermiş!

Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi zenginlik ve israfın had safhada olduğu ilçelerde CHP’nin HDP, PKK ve İP destekli adayı Ekrem İmamoğlu yüksek oy oranıyla dikkat çekerken, Yıldırım ise yoksul ve orta gelir kesiminin yoğunluklu yaşadığı bölgelerde rakibine fark atıyor. Şahin’in köşesinde şu bilgileri paylaştı:
“Ancak 10 milyon İstanbul seçmeni içinde alt ve üst gelir gruplarını barındıran mahallelerdeki seçmen sayısı yaklaşık 2,5 milyon civarında.
Oysa aylık geliri 4 bin - 4 bin 999 lira arasında olan tam 7 milyon 534 bin 627 seçmen var İstanbul'da. Yani seçimin kaderini zengin ve yoksullardan çok orta gelir grubundaki seçmen belirleyecek.

Toplam seçmenin yüzde 71,38'ini oluşturuyor bu insanlar.

Orta sınıf Binali Yıldırım dedi

Peki bu orta sınıf 31 Mart'ta hangi adayı desteklemiş? Rakamlar "Binali Yıldırım" diyor.
Orta gelir grubundaki İstanbulluların yüzde 44,1'i oyunu CHP adayına verirken, AK Parti adayı Yıldırım'ın orta sınıftaki oy oranı yüzde 53,1 olmuş. Ancak 24 Haziran genel seçimlerine göre CHP adayı İmamoğlu orta gelir grubunun yaşadığı mahallelerdeki CHP oyunu 1,5 puan arttırmış.
Bu arada bir dip not olarak hatırlatalım: Orta gelir grubundaki seçmeninin yüzde 14,4'ü, 31 Mart'ta oy kullanmamış.

Rakamlardan devam edelim...

İstanbul'da orta sınıftan sonra en fazla seçmen aylık geliri 2 bin-3 bin 999 lira arasında olan alt gelir grubunda bulunuyor. 2 milyon 164 bin seçmenin olduğu bu gelir grubunda Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 58,8. CHP adayının oyu ise yüzde 38,3.

9 bin TL gelirlilerin yüzde 78,1’i İmamoğlu demiş!

Aylık geliri 6 bin-6 bin 999 lira arasında olan orta üst gelir grubunda ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde. Bu gelir grubunda CHP adayının oyu yüzde 60. AK Parti adayının oyu ise yüzde 37,5.
Ve aylık geliri 7 bin-8 bin 999 arasında olan üst gelir grubundaki durum.. Tabi ki CHP adayı burada açık ara önde. İstanbul'un zengin mahallelerinde İmamoğlu'nun oyu yüzde 78,1. Bu mahallelerde Yıldırım'ın oyu ise yüzde 20,1. AK Parti'nin bu gelir grubundaki oy oranı 24 Haziran'a göre yüzde 0,5 artmış durumda.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:04
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Binali Yıldırım

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