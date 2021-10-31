Ense ağrısı neden olur, boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun, 7 adet omuru ile kafayı taşıyan ve çok hareketli bir bölge olması nedeniyle yaralanmalara açık olan bir bölgedir. Boyun veya ense ağrısı genel olarak batıcı tarzda olmaktan çok künt ağrılar şeklindedir. Ense ağrıları sıklıkla uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması tarzı hislerle birlikte olabilir. Bazı durumlarda boyun hareketleri ile ağrılar kötüleşebilir. Boyun veya ense ağrılarına baş dönmesi eşlik edebilir. Kemik, disk, kas ve bağ yapılarından oluşan bozukluklar nedeniyle boyunda ağrı gelişebilir.

Ense ve boyun ağrısına ne iyi gelir?

Duruş bozukluğu, en önemli boyun (ense) ağrısı nedenlerinden biridir. Postür düzenlemeleri ile uygun oturma, yatma ve yürüme boyun ağrılarından kaçınmanın en önemli kurallarından biridir.

Yastık yüksekliği de boyundaki kasları etkiler. Uygun yükseklikte yastık kullanılmalıdır.

Televizyon, bilgisayar, tablet gibi aletleri kullanırken ekranın baş hizasında olması önemlidir. Böylece boynun aşırı öne eğilmesi engellenir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Kasların kuvvetlenmesi kas yorgunluğu nedeniyle gelişen ağrıların şiddetini ve sıklığını azaltır.

'enseye buz koyma' yöntemini mutlaka deneyin.