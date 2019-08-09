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Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a ziyaret

Kütahya Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a ziyaret

Kütahya Ensar Vakfı Başkanı Şakir Can ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kütahya Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Şakir Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Aktı, Ethem Erdoğan, Mehmet Ali Anatoprak ve Mehmet Uygun Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.


Rektör Uysal, Ensar Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:35
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