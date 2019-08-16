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Enkazdan çıktı, arama kurtarma gönüllüsü oldu

Kocaeli'de öğretmen olarak görev yaptığı dönemde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nde eşiyle enkazdan kurtarılan Serdar Güneş, aldığı eğitimlerle hem çevresindekilere deprem bilinci kazandırmaya çalışıyor hem de arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor - Serdar Güneş:- "Depremi unutmak yaşayan için mümkün değil. Her an deprem olacak gibi bunu aklımızın bir köşesinde bulundurmamız, bununla ilgili tedbirlerimizi almak için de eğitim almamız gerekiyor"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:35
Enkazdan çıktı, arama kurtarma gönüllüsü oldu

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nde eşiyle enkazdan çıkarılan eğitimci Serdar Güneş, aldığı eğitimlerle deprem bilinci kazandırmanın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor.

Kocaeli'de öğretmen olarak görev yaptığı dönemde meydana gelen Marmara Depremi'nde eşiyle göçük altında kalan Güneş, gardırop ve yatak arasındaki boşlukta hayata tutunup, 4 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşadıklarından etkilenen Güneş, iz sürme ve çadır kurmadaki bilgi ve tecrübesi sebebiyle Kocaeli Valiliğince kurulan kriz masasında görev aldı. Güneş, 8 kişilik özel ekiple 500'e yakın çadır kurmanın yanı sıra erzak, temizlik ve giyim malzemesiyle temel ihtiyaçların sevkiyatında yer alarak kazazedelere yardımcı olmaya çalıştı.

Daha sonraki süreçte katıldığı teorik ve uygulamalı eğitimlerle depreme yönelik bilgi birikimini artıran Güneş, 9 yıl önce atandığı Zonguldak'ta öğrencilerine acil durum çantası hazırlanması, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, depremde kullanılan araçlar hakkında bilgiler vererek, ayrıca deprem tatbikatları gerçekleştirdi.

AFAD ile gönüllü iş birliğiyle arama kurtarma çalışmalarında yer alan, kentte Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) il temsilci yardımcılığı görevini de sürdüren Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan Arama Kurtarma Eğitimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda gönüllülük esasına göre oluşturulan 24 kişilik arama kurtarma ekibinde de yer alarak afetlerle ilgili hassasiyetini gözler önüne seriyor.

- "Halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Karaelmas İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serdar Güneş, Marmara Depremi'nde yaşadıklarını unutamadığını ve o günden bu yana deprem bilincinin oluşması için elinden gelen çabayı göstermeye çalıştığını söyledi.

İnsanların deprem anında ne yapacağını bilmediğine işaret eden Güneş, bunu anlatabilmek için gönüllü olarak faaliyetler içerisinde bulunduğunu anlattı.

Güneş, her şeyin eğitimle değişeceğini ve gelişeceğini belirterek, "Eğitim ailede başlar. Anne baba bu konuda bilinçliyse kendileri çocuklarına bu tip bilgileri aktarabiliyorlar ama maalesef ulaşamadığımız ve hassas olmayan aileler var. Hedefimiz onlar. Onlara dokunup bu deprem bilincini kendi çocuklarına da ulaştırma ve bilinçlendirme açısından gayretlerimizi göstermeye devam ediyoruz." dedi.

Depremle yaşamanın ülkenin bir gerçeği olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bunu mümkün olduğunca basın yoluyla birebir eğitimlerle sık sık halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Depremi unutmak yaşayan için mümkün değil, her an deprem olacak gibi bunu aklımızın bir köşesinde bulundurmamız, bununla ilgili tedbirlerimizi almak için de eğitim almamız gerekiyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:35
  1. Deprem
  2. Serdar Güneş
  3. Zonguldak

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