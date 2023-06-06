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Yaşam Enkazdan canlı kurtarıldı
Yaşam

Enkazdan canlı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 16:05:00 -

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yara alan Hatay'dan yüzleri gülümseten bir haber geldi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük hasarın yol açtığı Hatay'da sahada çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan hasarlı binalar yıkılıyor, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yolda yürüyen bir vatandaş da enkazda mahsur kalan bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kaplumbağa, vatandaş tarafından su verildikten sonra doğaya salındı.

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