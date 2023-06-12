Enkazdan 49 yıllık mektup çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulumlarının devam ettiği kentte, durumu yerinde görmek isteyen grupların ziyaretleri de devam ediyor.

Arkadaşlarıyla bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Derya Kahıgan, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Enkazların arasından geçerken duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Kahıgan, “Burada anıların da insanlarla birlikte enkaz altında kaldığını gördük. Hepimiz enkazların arasında bir şeylerimizi bıraktık. İnsanların evleriyle birlikte yaşadıkları anıları depremle birlikte gömüldü ve toprağın altında kaldı” dedi.

"49 yıllık mektup duygulandırdı"

Molozların arasında 49 yıl önce Almanya’dan bir oğuldan anneye yazılan mektuptan kesitler okuyan Kahıgan, “Büyük ihtimal gurbetten yazılmış bir mektup. Ailesine para göndereceğini ve ağabeyine yapacağı yardımdan bahsediyor. Antakya’daki anıtın önünde çekilmiş bir fotoğraf buldum. Mektup beni çok duygulandırdı. Antakya’ya ilk gelişim ve görüşüm de böyle oldu. Gelmeden önce evimizden çok üzüldük elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Yıkımın bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Gelince tamamen yıkılmış hayalet bir şehir gördüm. İnsanlar yok, sokaklar bomboş” diye konuştu.

"İlk görev yeri Hatay'ı yazacak"

Kısa süre sonra mezun olacağını ve ilk görev yeri olarak Hatay’ı tercih edeceğinin altını çizen Derya Kahıgan, “Stajlarım başlasaydı ve elimden fazlası gelseydi deprem anında da burada olmayı isterdim. Antakya’ya gönül borcumuz var. İlk tayin yerime burayı yazacağım. 49 yıl önce yazılan bir mektubun enkazın arasından elime geçeceğini tahmin bile edemezdim. Bu kadar korunmuş yırtılmamış. İlk görev yerim söz Antakya olacak” dedi.

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