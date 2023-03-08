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Gündem Enkaz çalışmasında duygulandıran hassasiyet
Gündem

Enkaz çalışmasında duygulandıran hassasiyet

Elazığ’da yıkımı süren ağır hasarlı binadaki Türk bayrağı, operatör tarafından yıkım makası ile binadan indirildi. Aşağıda bekleyen polis ise bayrağı alıp katlayarak muhafaza altına aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 11:43:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da 55 bina için acil yıkım kararı verilirken 4 bin 636 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Şehir genelinde bu sayı her geçen gün artarken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor. Üniversite Mahallesi'nde ekskavatör makası ile yıkım yapan operatör İsa Beklen, Türk bayrağını fark etti. Bayrağı enkazın içerisinden makas ile tutan Beklen aşağı indirdi. Aşağıda bulunan polis ise bayrağı makasın ağzından alarak katlayıp muhafaza altına aldı. O anlar görenleri duygulandırdı.

O anları anlatan operatör İsa Beklen, ''Türk bayrağını görünce dayanamadık. Polis arkadaşların da yardımıyla alıp getirdik. Bayrak burada, yıkayıp tekrardan asacağız. Bayrak ince olduğu ve yırtılacağını düşündüğümüz için daha temiz ve dikkatli bir şekilde aldık. Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim gördüğümüz zaman gidip alıyoruz” dedi.

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