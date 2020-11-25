Enkaz altından kurtardığı ailesiyle yeni hayata adım attı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğunu enkaz altından kurtaran itfaiye amiri, taşındıkları yeni evlerinde ailesiyle yeni hayata adım attı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında amir olarak görev yapan 56 yaşındaki Metin Akbulut'un Bornova ilçesinde bulunan evi, 30 Ekim'deki depremde yıkılırken, eşi ve 2 çocuğu enkaz altında kaldı.

Olayı enkaz altından yardım isteyen küçük kızının telefonuyla öğrenen itfaiyeci baba, görev yaptığı Torbalı'dan evine giderek eşi ve kızlarını çıkarmayı başardı.

Anne ve iki çocuğu, Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, baba Metin Akbulut da ev arayışına girdi.

Atatürk Mahallesi'nde bir ev kiralayan aile, enkazdan kurtarabildikleri tek hatıra olan eski fotoğraflara bakarak yaşadıkları zorlu günleri unutmaya çalışıyor.

- "Ben de o binada ölecektim"

İtfaiye amiri Mehmet Akbulut, AA muhabirine, çocukları ve eşiyle yeni bir hayata başladıklarını, depremde bir yakınını kaybetmediği için her gün dua ettiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarının deprem günü hem kendi ailesi hem de enkazda kalan diğer vatandaşları kurtarmak için çok çaba harcadığını anlatan Akbulut, "Çocuklarımı çıkaramazsam ben de o binada ölecektim. Ailem bana 'kahramanımız' diyor. 27 yıllık meslek hayatım boyunca hep hayat kurtararak dualar aldım. Eşimi ve çocuklarımı kurtardıktan sonra diğer vatandaşların da enkaz altından kurtarılmaları için çok dua ettim. Artık kötü günleri geride bıraktık. Yeni evimizde geleceğe umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Mehtap Akbulut ise yeni hayatına alışmaya çalıştığını, depremi rüyalarında yaşamaya devam ettiğini anlattı.



Çocuklarıyla deprem hakkında konuşamadığını dile getiren Akbulut, "Ben ve kızlarım birçok arkadaşımızı kaybettik." dedi.



Akbulut, "Yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz kendimize. Allah'a şükrediyoruz bize bir hayat bahşetti. Ama her şeyimiz yeni. Alıştığımız eşyalar değil. Bir tek enkazdan eski fotoğrafları bulabildik. Onlara bakarak zaman geçiriyoruz. Zemini sağlam olduğu için bu eve taşındık. Artık az şiddetli depremleri hissetmiyoruz." diye konuştu.

Ayağından geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini belirten Akbulut, kızlarının da sağlığının iyi olduğunu anlattı.

Eşiyle 27 yıllık evli olduklarını kaydeden Akbulut, "Eşim itfaiyeci olduğu için yıllardır hep yoğun bir iş hayatı vardı. Daha önce de çok hayat kurtardı ama bir gün bizi kurtarabileceğini hiç düşünmemiştik. O ve arkadaşları benim ve kızlarımın kahramanı oldu. O gün bizi enkaz altından kurtarırken artçı depremler oluyordu. Eşim arkadaşlarına, 'Korkan varsa çıksın gitsin, ben ailemi kurtarmadan gitmeyeceğim.' diyordu. Kendi elleriyle kazdı. Yanımızdan hiç ayrılmadı." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Akbulut ailesini yeni evlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse ve mesai arkadaşları da ziyaret etti.

Derse, Akbulut'un ailesini enkazdan çıkardıktan sonra diğer canları kurtarmak için çalışmaya devam etmesinin kendisini çok şaşırttığını belirterek, "Onları böyle mutlu görünce bizler daha da mutlu olduk." dedi.





