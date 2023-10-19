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Yerel Enkaz altından çıkarılan motosikletler ile ilgi, Hatay Valiliğinden açıklama
Yerel

Enkaz altından çıkarılan motosikletler ile ilgi, Hatay Valiliğinden açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:54:00 -
Enkaz altından çıkarılan motosikletler ile ilgi, Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılıp motor ve şase numaraları tespit edilen 395 motosikletin hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak araçları teslim alması gerektiğini bildirdi.

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılıp motor ve şase numaraları tespit edilen 395 motosikletin hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak araçları teslim alması gerektiğini bildirdi.

Hatay Valiliğinden enkaz altından çıkarılan motosikletlere ilişkin açıklama:

"Tespiti yapılan araçları, hak sahiplerinin 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir"


Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve Kemal Çalıcı Tır Garajı yerleşkesinde muhafaza altına alınan 395 motosikletin motor ve şase numaralardan tespitinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Motosikletlerin plaka, marka, renk ve modellerinin yer aldığı bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir."
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