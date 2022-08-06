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Yerel Eniştesinin vurduğu adamdan kötü haber
Yerel

Eniştesinin vurduğu adamdan kötü haber

Kocaeli'de husumetli eniştesi tarafından vurulan şahıs 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 11:59:00 -
Eniştesinin vurduğu adamdan kötü haber

Olay, 21 Temmuz'da Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir'i sol bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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