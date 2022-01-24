Enis Destan transferi KAP’a bildirildi mi?

Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığıın KAP'a bildirdi. İzmir ekibi Altınordu’dan transfer edilen 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon’a gelerek açıklamalarda bulundu. Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." dedi.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.