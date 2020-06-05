Enis Berberoğlu tahliye mi edildi?

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Berberoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi.

Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

Enis Berberoğlu kimdir?

1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.

Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.

Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.