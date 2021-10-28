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Kadın - Aile Enginar mücadeleye devam ediyor
Kadın - Aile

Enginar mücadeleye devam ediyor

Aydın’da 5 bin 603 dekarda üretimi yapılan enginarda zararlılarla mücadele devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:14:00 -
Enginar mücadeleye devam ediyor

Aydın’da 5 bin 603 dekarda üretimi yapılan enginarda zararlılarla mücadele devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ İlimizde 5.063 da alanda enginar yetiştiriciliği yapılmakta olup, enginar üretiminin farklı dönemlerinde İl Müdürlüğümüz tarafından üretici görüşmeleri ve arazi çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan incelemelerde, erken dönemde enginar yapraklarında, gelişme döneminde ise çiçek tablasında zarar yapan spodoptera türlerinin birçok bahçede ekonomik zarar eşiği seviyesini aştığı görülmüştür. Ancak mücadelede ruhsatlı pestisit bulunmamasından dolayı üreticilerin mağduriyetini gidermek için, İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü konu uzmanı ile birlikte 07 Ekim 2021 tarihinde geçici tavsiye bitki koruma ürünü için arazi çalışması yapılmıştır. Geçici tavsiye listesi 20.10.2021 tarihinde Bakanlığımız "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı" sisteminde yayınlanmıştır” denildi.

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