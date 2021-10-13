Enginar Dolması tarifi nasıl yapılır?

Herkes Enginar Dolması tarifini biliyor ancak birçok kişi gerçek lezzeti tutturamıyor. İşte bu tarif ile parmak ısırtan bir dolma hazırlayacaksınız. Zeytinyağlı Enginar Dolması tarifi.

Malzemeler

6 adet konserve enginar

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase garnitür

Yarım çay bardağı sıcak su

Sosu için;

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Dereotu(üzeri için)

Yapılışı

Yemeklik doğradığımız soğanları bir tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine garnitürü ilave edip 2-3 dakika daha karıştırarak kavuralım. Limonsuyu , tuz , şeker ve zeytinyağını aynı bir kasede hazırlayalım. Enginarlarımızı çukur kısmı aşağıya bakacak şekilde tenceremize yerleştirelim ve üzerine sosumuz ile sıcak suyu gezdirelim. Tencerenin kapağını ve orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kadar daha haşalayın. Kontrollü şekilde dağılmamasını sağlayın. Enginarlarımız piştikten sonra ocağın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Pişen enginarların içirişine hazırladığımız iç malzemesinden dolduralım. İsteğe bağlı dereotu, limonla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun