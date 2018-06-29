Enginar çayının saymakla bitmeyen faydaları

ENGİNAR ÇAYI

YAPILIŞI:

Enginar çayını yapmadan önce kullanılacak enginar yapraklarının ufalanmış olması gerekmektedir. Ufalanmış enginar yaprakları bir bardağa alınır ve üzerine kaynamış su dökülür. Üzeri bir kapak yardımıyla kapatılır ve buharıyla demlenmesi sağlanır. Bu çay yemeklerden yarım saat önce içilir. Çaya şeker katmadan içmelisiniz. Eğer şekersiz içemiyorsanız bir miktar bal ekleyebilirsiniz.

ENGİNAR ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Zamanla karaciğer ve safra kesesinde nikotin, alkol ve yağ birikir. Enginar çayı bu yağ, nikotin ve alkolün vücuttan atılmasını sağlar.

Enginar çayı vücutta bulunan amonyak ve kolesterolü düşürür.

Enginar çayı iyi bir idrar sökücü olarak bilinmektedir.

Enginar çayının içinde bol miktarda A ve B vitamini vardır. Bu yüzden atardamar kireçlenmesine iyi gelir.

Enginarın ateş düşürücü ve iştah açıcı özellikleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda ishale iyi gelir. Kusmaya iyi gelir.

Meme, rahim ağzı ve prostat kanserini önlemek için enginar çayı içmek oldukça önemlidir.

Enginar çayı hücrelerin yıpranmamasına yardımcı olur. Bu yüzden yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Eğer kişide sarılık varsa hergün enginar çayı içmesi oldukça yararlı olacaktır.

Kişide bağırsak sendromu varsa tedavide enginar çayının katkıları oldukça fazladır.

Kişi kabızlık, hazımsızlık ya da karın ağrısı yaşıyorsa her gün bir bardak enginar çayı içebilir. Yediklerini daha kolay sindirmesini sağlayacaktır.

Enginar çayının bir diğer faydası ise safra kesesinde taş oluşumunu önlemesidir.

Enginarın içinde bulunan maddeler kalp dostudur. Her gün enginar çayı içmek kişide kalp krizi riskini aza indirmektedir.

Enginardan insülin maddesi vardır. Bu yüzden enginar çayı diyabetliler içinde bir nimettir. İçindeki insülin sayesinde kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Hastalıklarda olduğu kadar enginar çayı cilde de yararlıdır. Cilde parlaklık kazandırır.

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