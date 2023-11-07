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Gündem Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı
Gündem

Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:28:00 -
Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında başlatılan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çiftin 27 şirketine kayyım atanması talep edilmişti. Talebi değerlendiren mahkeme şirketlere kayyım atanmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyım atanması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

DHA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ, KAYYIM ATANACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyım atanmasını talep edilmişti. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.
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6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı
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