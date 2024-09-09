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Medya "Engin Polat bile çıktığına göre sen de rahat çıkarsın!" Bu nasıl bir kepazelik böyle
Medya

"Engin Polat bile çıktığına göre sen de rahat çıkarsın!" Bu nasıl bir kepazelik böyle

Yeniakit Publisher
2024-09-09 13:05:00 - 2024-09-09 11:23:13
"Engin Polat bile çıktığına göre sen de rahat çıkarsın!" Bu nasıl bir kepazelik böyle

Ali Eyüboğlu, yeni adli yılın ünlü fenomenlerin davalarıyla başladığını ifade etti. Eyüboğlu, Engin Polat’ın 10 ayda hapisten çıkmasıyla yeni bir içtihat oluştuğunu ironik bir dille anlattı. Eyüboğlu, Polat’ın tahliyesinin diğer sanıklar için de "umut verici" bir gelişme olduğunu belirtti. İşte Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

Ali Eyüboğlu, yeni adli yılın ünlü fenomenlerin davalarıyla başladığını ifade etti. Eyüboğlu, Engin Polat’ın 10 ayda hapisten çıkmasıyla yeni bir içtihat oluştuğunu ironik bir dille anlattı. Eyüboğlu, Polat’ın tahliyesinin diğer sanıklar için de "umut verici" bir gelişme olduğunu belirtti. İşte Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Adli tatil bitti ve yeni adli yıl, ünlü fenomenlerin davalarıyla başladı. (...)

8 yıldan 24 yıla kadar hapis istenen ama tutuksuz olan Nihal Candan, savcının 14 yıldan 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bahar Candan’a şöyle moral verdi:

“Bahar, bugün Engin (Polat) çıktı sen de çıkacaksın.”

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nden tahliye çıkmadı, ama Nihal Candan’ın söyleminden benim anladığım şu:

Demek ki 40 yıl hapsi istenen Engin Polat’ın 10 ayda hapisten çıkmasıyla yeni bir içtihat oluştu!

Engin Polat bile çıktığına göre sen de rahat çıkarsın!

Sanıkları acayip motive edecek bir motto bu... (...)"

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