Engin Özkoç’tan ’yeni askerlik sistemi’ değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yeni askerlik sistemini düzenleyen kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, TBMM’de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Özkoç, askerlik kanun teklifiyle ilgili, “Ülkemizin ordusuyla ilgili bir konuyu görüşüyoruz. Evlatlarımızın askerde şehit düşüp düşmemesi konusunu görüşüyoruz. Evlatlarımızın hangi rütbelerle, nerede savaşa katılıp katılmayacaklarını görüşüyoruz. Çocuklarımızın, ordumuzun geleceği ile ilgili yapacağımız, alacağımız karar, evlatlarımızın bundan sonra cephede şehit düşmeleriyle ilgili alt yapının oluşturulmasında vereceğimiz karar, milletvekillerinin sorumluluğunun çok önemli olduğunu gösteriyor. Mesele çocuklarımızın erken terhis edilip edilmemesi meselesi değil” dedi.

Özkoç; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının TBMM’yi ve kamuoyunu bilgilendirilmelerini istediklerini de sözlerine ekledi.