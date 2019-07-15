Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç CHP Grup başkanvekili

Engin Özkoç kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusu gündemde yerini aldı. Engin Özkoç kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? aramaları yapılıyor. Siyasete CHP Gençlik Kolları ile başlayan ve şu anda da CHP Grup Başkanvekili görevini üstlenen Engin Özkoç hayatına dair merak edilenler...

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962'de Sakarya’nın Kayalar Memduhiye Köyü’nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü'nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı’nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya’da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya’nın 34 yıl aradan sonra Meclis’e gönderdiği ilk CHP’li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı.

25. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

Özkoç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP Grup Sözcüsü.

27. dönem CHP Sakarya milletvekili adayıdır.