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Medya Engin Nurşani bitkisel hayatta mı? Eşinden açıklama geldi
Medya

Engin Nurşani bitkisel hayatta mı? Eşinden açıklama geldi

2019 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Engin Nurşani'nin bitkisel hayatta olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili açıklamaya yapan eşi Dilek Nurşani, "Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:23:00 -
Engin Nurşani bitkisel hayatta mı? Eşinden açıklama geldi

Ünlü türkücü Engin Nurşani'nin sağlık durumuna ilişkin eşi Dilek Nurşani açıklamada bulundu. Bir yıl önce yakalandığı gırtlak kanserinden dolayı bir süredir tedavi altında olan Nurşani'nin hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak 

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Engin Nurşani'nin eşinden açıklama

Nurşani'nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek Nurşani, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Dilek Nurşani ise, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler." dedi.

 

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