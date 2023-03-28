  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Engin Kaya, Kocaeli AK Parti milletvekili aday adayı
Siyaset

Engin Kaya, Kocaeli AK Parti milletvekili aday adayı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 10:46:00 -
Engin Kaya, Kocaeli AK Parti milletvekili aday adayı

Uzun yıllar gazetecilik yapan ve yazı işleri müdürlüğü yapan Engin Kaya, AK Parti’den aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Kocaeli’de hayırlı hizmetler yapmak için yola çıkan, Kaya şunları söyledi: “Otuz yıldır Gebze Kitap Fuarı adını taşıyan firmam ile Gebze-Darıca-Çayırova ve Dilovası bölgelerinde yaşayan insanlarımıza kitap, kırtasiye ve kültürel etkinlikler alanında hizmet verdim. Bu hizmetlerimiz hâlâ devam etmektedir ve bölgede yaşayan insanlarımızın da büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Şimdi ise AK Parti de hizmetlerimize devam etmek arzusundayım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23