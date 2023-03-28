Engin Kaya, Kocaeli AK Parti milletvekili aday adayı

Kocaeli’de hayırlı hizmetler yapmak için yola çıkan, Kaya şunları söyledi: “Otuz yıldır Gebze Kitap Fuarı adını taşıyan firmam ile Gebze-Darıca-Çayırova ve Dilovası bölgelerinde yaşayan insanlarımıza kitap, kırtasiye ve kültürel etkinlikler alanında hizmet verdim. Bu hizmetlerimiz hâlâ devam etmektedir ve bölgede yaşayan insanlarımızın da büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Şimdi ise AK Parti de hizmetlerimize devam etmek arzusundayım” dedi.