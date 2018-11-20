Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ve Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen Engin Baytar'ın yeni durağı TFF 2. Lig ekibi oldu.



İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu. Orada da tutunamayan Engin Baytar bir transfere daha imza attı.

GAZİANTEPSPOR'A TRANSFER OLDU

Bir türlü dikiş tutturamayan ve attığı imza kurumadan başka takımların yolunu tutan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu.