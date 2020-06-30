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Spor

Engin Ataman'dan TBF ve Avrupa Ligi'ne sitem

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: -"İspanya Basketbol Ligi muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba?"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:59:22 -
Engin Ataman'dan TBF ve Avrupa Ligi'ne sitem

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) final maçında Barcelona'yı 69-67 yenerek şampiyon olan Baskonia'yı tebrik ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Avrupa Ligi organizasyonuna sitemde bulundu.

Ataman, gazetecilere yaptığı paylaşımda ABC'nin güzel bir maçla tamamlandığını belirterek, "İspanya Basketbol Ligi muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile Avrupa Ligi organizasyonu, sezonu sonlandırma kararı almıştı.


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