Engin Ardıç'tan olay çıkış: Asılırsınız oğlum!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yetkileri tartışmaları hakkında "Parti genel başkanları, cumhurbaşkanının alacağı her stratejik kararda İMZA YETKİSİNE sahip olacaklarmış! Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'da böyle bir yetki tanımı yoktur. Hiç kimse cumhurbaşkanına "Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın" diyemez. Hani, telkin niyetine "sözle" belki de... Yazılı olarak, imzalı olarak... Başınıza büyük bir bela alırsınız" ifadelerini kullandı.

Ardıç, "Adnan Menderes "Anayasa'yı çiğneme" suçundan asılmıştı... Ülkemizde bugün idam cezası yoktur. "Geri gelmeyecek" diye de bir garanti yoktur. Aman ha... Aman ha... Bu parlak akıllar hanginizden çıkıyor? Metroya binince "Durma işi nasıl oluyor?" diye soran vatandaştan değil herhalde" diye yazdı.