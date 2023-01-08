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Medya Engin Ardıç'tan olay çıkış: Asılırsınız oğlum!
Medya

Engin Ardıç'tan olay çıkış: Asılırsınız oğlum!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yetkileri tartışmaları hakkında "Parti genel başkanları, cumhurbaşkanının alacağı her stratejik kararda İMZA YETKİSİNE sahip olacaklarmış! Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'da böyle bir yetki tanımı yoktur. Hiç kimse cumhurbaşkanına "Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın" diyemez. Hani, telkin niyetine "sözle" belki de... Yazılı olarak, imzalı olarak... Başınıza büyük bir bela alırsınız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:28:00 -
Engin Ardıç'tan olay çıkış: Asılırsınız oğlum!

 

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yetkileri tartışmaları hakkında "Parti genel başkanları, cumhurbaşkanının alacağı her stratejik kararda İMZA YETKİSİNE sahip olacaklarmış! Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'da böyle bir yetki tanımı yoktur. Hiç kimse cumhurbaşkanına "Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın" diyemez. Hani, telkin niyetine "sözle" belki de... Yazılı olarak, imzalı olarak... Başınıza büyük bir bela alırsınız" ifadelerini kullandı.

Ardıç, "Adnan Menderes "Anayasa'yı çiğneme" suçundan asılmıştı... Ülkemizde bugün idam cezası yoktur. "Geri gelmeyecek" diye de bir garanti yoktur. Aman ha... Aman ha... Bu parlak akıllar hanginizden çıkıyor? Metroya binince "Durma işi nasıl oluyor?" diye soran vatandaştan değil herhalde" diye yazdı.

 

 

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Yorumlar

KEMALİST

BİR DEFA ŞU ANKİ CUMHURBAŞKANI YASAYI VETO ETTİĞİNDE AKP İZİN VERMEDEN YANİ İKTİDARIN ÇOĞUNLUĞU OLMADAN YASA ÇIKMIYORBU SİSTEMDE, YANİ BİR NEVİ GÜMRÜK KONULMUŞ, SEN ANAYASA NE ONU BİLİYORMUSUN EN ÖNCE DEMOKRASİ NE ONU BİLİYONMUDA BOŞ BOŞ KONUŞMAKTASIN...!!
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