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Medya Engin Ardıç açık açık uyardı! Çamura yatabilir
Medya

Engin Ardıç açık açık uyardı! Çamura yatabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "HDP'nin taleplerinin uygun olduğu" şeklindeki söylemini masaya yatıran Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, yeterli oy çıkmazsa Kılıçdaroğlu'nun çamura yatabileceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:48:00 -
Engin Ardıç açık açık uyardı! Çamura yatabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "HDP'nin taleplerinin uygun olduğu" şeklindeki söylemini masaya yatıran Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, yeterli oy çıkmazsa Kılıçdaroğlu'nun çamura yatabileceğine dikkat çekti. Ardıç, şunları kaydetti:

"Artık kimse katakulli yapmıyor. Her şey çok açık ve net.

Kılıçdaroğlu, "HDP'nin taleplerinin uygun olduğunu" söylemiş...

O kalabalık masa bunları kabul etmiş!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayyum atamayacakmış...

Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'miş...

Burada ince bir çelişki yatıyor tabii...

Yeterli oy çıkmazsa çamura yatabilir...

Üst tarafı bla bla...

Ama Kürtçe'ye de "saygı gösterecekmiş"...

Üst tarafı gene bla bla:

Demokrasi, insan hakları, adalet, özgürlük falan filan.

***

Türkiye'nin bütün sorunları çözülecekmiş.

Onarıcı, telafi edici (ne demekse?), birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp yeni nesillere ortamı hazırlayacakmış...

Derken bir de bakarsınız Kürtler inanılmaz avantajlar sağlamışlar.

Çok gürültü kopacak çok...

Oy verip vermemek de sizin elinizde.

Sonra ağlamayınız. (...)"

 

 

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