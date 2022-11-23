Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinden kötü haber

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından yazılan Çöp Adam dizisinin neden ertelendiği merak konusu oldu

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan "Çöp Adam" dizisi ne zaman yayınlanacak. OGM Pictures ve Star’ın yeni projesi Çöp Adam’ın ilk bölümünün çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak dizinin başlangıç tarihinin 30 Kasım’a alındığı açıklandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından yazılan dizinin neden ertelendiği merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı dizinin stok bölümü olmadığı için bu kararın alındığı öğrenildi.