  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Engin Altan Düzyatan’a taciz şoku! Ne yapacağını bilemedi...
Medya

Engin Altan Düzyatan’a taciz şoku! Ne yapacağını bilemedi...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu ve şu sıralar Barbaros dizisiyle gündeme gelen Engin Altan Düzyatan yakın çevresiyle yemek yedikten sonra bindiği arabasında bir kişi tarafından taciz edildi. Düzyatan’ın camına vuran kişi ısrarla konuşmak ve fotoğraf çektirmek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:28:00 - 2020-08-28 12:29:32
Engin Altan Düzyatan’a taciz şoku! Ne yapacağını bilemedi...

Türkiye ve dünyada reyting rekorları kıran Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyunucusu Engin Altan Düzyatan şu sıralar "Barbaros" dizisiyle gündemde. Kuruluş Osman’a döneceği uzun bir süre konuşulan Düzyatan, dizide yer almayacağını açıklamasının ardından yeni projelere de kapıyı açtı.

Düzyatan, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatan “Barbaros” dizisinde yer alacak.

Israrla arabasının camına vurdu

Sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle özel hayatıyla ilgili fotoğraflar paylaşan Düzyatan, arkadaşı Ralf Tezman ve eşi Neslişah Alkoçlar ile akşam yemeği yedi.

Yemek çıkışı basına açıklama yapmayan Düzyatan eşiyle birlikte arabanın arka koltuğuna oturdu. O sırada bir kişi gelerek arabanın camına vurdu. Düzyatan ile konuşmak ve fotoğraf çektirmek isteyen kişi ısrarla cama vurmaya devam etti. Kendisini taciz eden kişiye tepki vermeyen Düzyatan durumdan rahatsız olunca şoföründen hareket etmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı