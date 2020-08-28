Engin Altan Düzyatan’a taciz şoku! Ne yapacağını bilemedi...

Türkiye ve dünyada reyting rekorları kıran Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyunucusu Engin Altan Düzyatan şu sıralar "Barbaros" dizisiyle gündemde. Kuruluş Osman’a döneceği uzun bir süre konuşulan Düzyatan, dizide yer almayacağını açıklamasının ardından yeni projelere de kapıyı açtı.

Düzyatan, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatan “Barbaros” dizisinde yer alacak.

Israrla arabasının camına vurdu

Sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle özel hayatıyla ilgili fotoğraflar paylaşan Düzyatan, arkadaşı Ralf Tezman ve eşi Neslişah Alkoçlar ile akşam yemeği yedi.

Yemek çıkışı basına açıklama yapmayan Düzyatan eşiyle birlikte arabanın arka koltuğuna oturdu. O sırada bir kişi gelerek arabanın camına vurdu. Düzyatan ile konuşmak ve fotoğraf çektirmek isteyen kişi ısrarla cama vurmaya devam etti. Kendisini taciz eden kişiye tepki vermeyen Düzyatan durumdan rahatsız olunca şoföründen hareket etmesini istedi.