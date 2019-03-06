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Engin Altan Düzyatan: ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrulumuz var

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklamalarda bulundu. Düzyatan, “ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrulumuz var” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:06
Engin Altan Düzyatan: ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrulumuz var

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini söyledi.

Düzyatan, “Türkiye, ABD’den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor” dedi.

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrul’umuz var"

Dizimizin Anadolu’nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimizde büyük bir merak uyandırdı. Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrul’umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu. Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV’de yer alan bir yapı olmamızı sağladı.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:06
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. Frankfurter Allgemeine Zeitung
  3. diriliş ertuğrul
  4. ertuğrul bey
  5. diriliş

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet1 sa önce
    Filde faize karşı olduğunu söylersin reklamlarda faizin reklamını yaparsın o Ertuğrul senin Ertuğrul olamaz Ertuğrul'un adını en son ağzına alacak olan sensin
  • numannuman1 sa önce
    haydi lan cukkalarınızı dolduruyorsunuz vurdu kırdı ile
  • Ersin konarErsin konar1 sa önce
    Helal olsun engin bey
  • TacettinTacettin1 sa önce
    Oğlunu Amerika vatandaşı yapmak için eşine Amerika’da doğum yaptıran bu mu etmiş bu sözleri?

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