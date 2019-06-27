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Engelsİzciler kampta

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere ve ailelerine yönelik kurduğu Türkiye’de ilk olan ‘Kısa Mola’ hizmeti ile ilkleri yaşayan engelliler bir ilki daha yaşayarak izci oldular.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:19
Engelsİzciler kampta

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere ve ailelerine yönelik kurduğu Türkiye’de ilk olan ‘Kısa Mola’ hizmeti ile ilkleri yaşayan engelliler bir ilki daha yaşayarak izci oldular.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Engelsizciler’ projesi kapsamında 20 engeli birey, ailelerinden uzak, deniz ve ormanın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajında iki gün kamp kurdular. Fethiye Belediyesi’nin işletmesinde olan alanda ilk olarak çadır kuran engelli bireyler, daha sonra bölge temizliği yaparak çevredeki çöpleri topladılar.Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 personel izci lideri olarak yardımcı olurlarken, 2 günlük kamp süresince Büyükşehir ambulansı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.


Günlük kamp programı kapsamında engelli bireyler çadır kurdular, kamp alanındaki çöpleri topaldılar, denize girdiler, keşif yürüyüşü yaptılar, müzik eşliğinde oyunlar oynadılar ve gece ateş yakıp şarkılar söylediler.


Aydın, “Kamp benim özgüvenimi sağlıyor”


Kamp alanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen zihinsel engelli Ali Aydın, “Kamp bana güven veriyor. Kamp artık benim için annem, babam olmadan kendi başıma bir şey yapabileceğim anlamına geliyor. Kamp benim özgüvenimi sağlıyor” dedi.


Koçar, “İzciliğin töresinde hayvanları korumak var”


Kampta arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı bulduğunu söyleyen Miraç Koçar, “İzciliğin töresinde cesurluk, dürüstlük, arkadaşlarına sahip çıkma, hayvanları koruma, doğayı sevmek vardır. Ben burada çadır kurmayı öğrendim. Gece yalnız yatacağım için huzurluyum ve mutluyum. Burada arkadaşlarımla sohbet ettim. Bugün çöp topladık, yüzdük, çadır kurdum. İzcilik çok güzel bir şeymiş. Burada olduğum için çok mutluyum.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e böyle bir imkân verdiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Hatice Şimşek, “Engelli çocuk yetiştirmek sabır ve sorumluluk istiyor”


Fethiye’de yaşayan ve Down sendromlu bir çocuğu olduğunu söyleyen Hatice Şimşek, “Benim 21 yaşında down sendromlu bir kızım var. Ailemle birlikte buraya denize gelmiştik ve bu etkinliği gördüm. Çok mutlu oldum ve kızımı buraya getirdim. Çünkü bir anne olarak engellilerin durumunu en iyi biz anlayabiliriz” diye konuştu.


Şerif Şimşek “Sorunumuz engelli çocuklarımız değil”


Engelliler için birçok konuda yardım yapmış olan hayırsever ve emekli öğretmen Şerif Şimşek, “Bir engelli babası olarak böyle bir etkinliğin olması benim çok hoşuma gitti. Engelli vatandaşların kendi kendilerine yaptıkları eylemlerde kaç adım atarlarsa o kadar zenginleştiklerinin farkındayım. Bizim sorunumuz engelli çocuklarımızın kendisi değil. Bu engelli çocuklar için toplumsal, çevresel ve eğitimsel olarak topyekûn birlikte hareket edilmeli” dedi.


İzciliğin doğayı, çevreyi koruma, kişisel beceriler ve diğer izcilerle takım olarak doğada hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ENGELSİZCİLER’in de bu kampta doğayı, çevreyi koruduklarını, aldıkları eğitim ve gösterdikleri kararlılıkla neleri başarabileceklerini herkese anlattıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:19
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